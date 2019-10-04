بعد إنخفاض سعر البنزين..هدوء في محطات الوقود بكفر الشيخ - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت محطات الوقود بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حالة من الهدوء التام، بعد ساعات من قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بخفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية بـ 25 قرشًا للتر الواحد.

وقال المحاسب خالد عزيز، صاحب توكيل بترول بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن خطوة هبوط أسعار البنزين تعد جريئة والمضي قدمًا في الطريق الصحيح، لأن ذلك يعد تحرير لأسعار منتج بننزين 80 و90، ما يوازي الأسعار الأوربية، وأصبح في مصر التعامل بسعر البرميل العالمي.

وأضاف المحاسب هاني عزيز، مدير عام بتوكيل البترول، أن هناك مفاجأة أخرى في هبوط أسعار البترول وهي هبوط أسعار المازوت من 4 الآف و500 جنيه إلى 4 آلاف و250 جنيه، ووفق ذلك فإنه من المرجح أن يحدث أنخفاضًا في أسعار الطوب الطفلي، وبناء عليه سوف يحدث إنخفاضًا في اسعار العقارات، وجميعها فوائد تعود في صالح المواطن.

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والجدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية، أقرت بمراجعة وتحديد أسعار بعض المنتجات البترولية بشكل ربع سنوي في اجتماعها الأخير المنعقد عقب إنتهاء شهر سبتمبر الماضي، خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية 25 قرشًا للتر.

وتضمن إقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، أن يصبح 6.5 جنيه سعر لتر بنزين 80، و7.75 جنيه سعر لتر بنزين 92، و 8.75 جنيه لبنزين 95 ، وخفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية 250 جنيهًا ليصبح 4250 جنيهًا اعتبارًا من الساعة 12 صباحًا.

وأوضحت اللجنة وفق بيان لوزارة البترول أن القرار يأتي في ضوء انخفاض سعر برميل برنت فى السوق العالمية خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2019 ليبلغ في المتوسط نحو 62 دولارًا للبرميل، وانخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه لتحقق في المتوسط نحو 16.60 جنيه للدولار خلال نفس الفترة.