جلسة طارئة لمجلس الأمن حول كوريا الشمالية غدًا

يعقد مجلس الأمن الدولي، الجمعة، جلسة طارئة لمناقشة التجارب الصاروخية التي أطلقتها كوريا الشمالية قبل يوم.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مارك بيكستين، الخميس، قبيل لحظات من بدء جلسة لمجلس الأمن حول جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال السفير البلجيكي، في تصريحات إعلامية: ”أعتقد أن هناك جلسة لمجلس الأمن ستعقد، الجمعة، حول هذا الموضوع“.
والأربعاء، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن ”القلق العميق إزاء إطلاق كوريا الشمالية صاروخين باليستيين“.
وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوغريك، للصحفيين بنيويورك، إن غوتيريش يعتبر إجراء تلك التجارب الصاروخية ”انتهاكًا سافرًا“ لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.
وأعلنت رئاسة أركان كوريا الجنوبية أن الجارة الشمالية أطلقت صاروخين، صباح الأربعاء.
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