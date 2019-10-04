مصر وطاجيكستان تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث خسرو ناظري النائب الأول لوزير خارجية طاجيكستان مع السفير هاني سليم مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات والتعاون في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.



وقال رحيم علي شيرزاده القائم بأعمال

سفارة طاجيكستان بالقاهرة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن الجانبين تبادلا - خلال المشاورات السياسية التي عقدت أمس - الآراء حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما أكدا أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في كافة المجالات .



وأضاف أن ناظري بحث مع المسئولين المصريين الاعداد للدورة الثانية للجنة الحكومية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني المقرر عقدها الشهر المقبل بالقاهرة.مؤكدا أن طاجيكستان تري أن هناك إمكانيات كبيرة للتعاون مع مصر لم تستغل حتى