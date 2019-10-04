البنتاجون يعلن استعداده للتحقيق في قضية عزل ترامب

أعلن البنتاجون استعداده للتعاون مع الكونجرس بشأن التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترامب، المتهم باستخدام صفقة بيع أسلحة إلى أوكرانيا ورقة ضغط على كييف لغايات انتخابية.

قال المتحدث باسم البنتاجون، جوناثان هوفمان، في مؤتمر صحفي، "اليوم، أمَرَ المجلس القانوني في الوزارة (...) جميع مكاتب وزارة الدّفاع بتسليمه كل الوثائق والمحفوظات ذات الصلة، من أجل أن تتم أرشفتها ومراجعتها".

وأوضح المتحدث أنّ هذا القرار اتُّخذ كإجراء استباقي، وليس بضغط من الديموقراطيين في الكونجرس الذين يجرون تحقيقًا لعزل الرئيس.

وأضاف، "أنا أفهم أنّ هذه ممارسةٌ شائعة نسبيًا عندما يكون هناك اهتمام كبير من الكونجرس، أو المفتّش العام بإحدى القضايا: الوزارة تتخذ إجراءات استباقية لضمان توافر البيانات. بالنسبة إليّ، إنّه إجراء روتينيّ،

Advertisements

ولكنه استباقي".

قال هوفمان إنّ وزير الدفاع مارك إسبر لم يشارك في المكالمة الهاتفية في 25 يوليو بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التي طلبَ خلالها ترامب "خدمة" من الرئيس الأوكراني، عندما أبلغه الأخير بأنه يريد شراء صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات.

وتابع هوفمان، "لدى الوزير جدول أعمال مثقل للغاية، هو لا يمضي أيامه في الاستماع إلى مكالمات هاتفية لأشخاص آخرين".

صادقت الولايات المتحدة، أمس الخميس، على بيع صواريخ "جافلين" المضادة للدبابات إلى أوكرانيا.