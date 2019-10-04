العراقيون يتحدون حظر التجوال.. وارتفاع عدد القتلى إلى 31

تحدى متظاهرون مناهضون للحكومة حظر تجوال على مدار الساعة في بغداد ومدن أخرى، بينما استخدمت قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع خلال اليوم الثالث من الاضطرابات التي خلفت 31 قتيلًا، معظمهم من المتظاهرين، في محاولة يائسة لقمع الاحتجاجات، التي كانت عفوية ومدفوعة في أغلبها بالمشاكل، جراء تدهور اقتصاد العراق، ونقص الوظائف والخدمات، حجبت السلطات الوصول إلى الإنترنت في معظم أنحاء البلاد، وبحلول ظهر يوم الخميس، تم تمديد حظر التجول ليشمل ثلاث محافظات جنوبية أخرى.
كان السبب الرئيسي وراء هذه التجمعات التلقائية للشباب الراغبين في الحصول على وظائف وتحسين الخدمات، مثل الكهرباء والمياه، ووضع حد للفساد المستشري في البلاد، كان معظم المتظاهرين سلميين، وكان العديد منهم وجوههم مغطاة بالأقنعة، أو الأعلام العراقية.
امتلأت شوارع بغداد بعبوات الغاز المسيل للدموع، وأغلفة الرصاص الفارغة، ارتفع الدخان من الإطارات المحترقةفوق الشوارع، بينما حاول متظاهرون منع قوات الأمن من التقدم، قامت القوات بنشر الأسلاك الشائكة والعربات المدرعة لإغلاق طريقها.
قالت خبيرة الشرق الأوسط، جينيفر كافاريلا، من معهد دراسات الحرب في واشنطن، إن الاستخدام الفوري والواسع النطاق للقوة ضد المتظاهرين في محافظات عدة يدل على "أن قوات الأمن تغرق بسبب حجم المظاهرات ومعدل انتشارها".
وفي أحدث الوفيات، قُتل ما لا يقل عن ستة متظاهرين بالرصاص، أمس الخميس، في مدينة الناصرية، على بعد حوالي 320 كيلومترًا جنوب بغداد، حسبما صرح مسئول طبي لوكالة أسوشيتيد برس، وشهدت الناصرية أشد أعمال العنف منذ بدء الاحتجاجات يوم الثلاثاء.
تم الإعلان عن حظر التجول في بغداد في وقت مبكر من الخميس بعد اجتماع حول الاحتجاجاتلكبار قادة العراق.
تقول السلطات إن حظر التجول يهدف إلى "حماية السلم العام"، وحماية المتظاهرين من "المندسين" الذين شنوا هجمات ضد قوات الأمن والممتلكات العامة، ويستثنى من قرار الحظر المسافرين من وإلى مطار بغداد، وقالت الخطوط الجوية العراقية إن الرحلات الجوية كانت تعمل كما هو مقرر.
كانت شوارع بغداد مهجورة إلى حد كبير، صباح اليوم الخميس، باستثناء مركبات الجيش العراقي. تم إغلاق بعض الطرق الجانبية بالأسلاك الشائكة، عندما حاول المتظاهرون الوصول إلى جسر الجمهورية القريب الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء، صباح أمس الخميس، فتحت قوات الأمن العراقية النار من بنادق آلية، كما أطلقت عبوات الغاز المسيل للدموع، وفقًا لمصور من أسوشيتد برس وُجِد في الموقع.
أفادت منظمة نتبلوكس، التي تراقب أمن وحوكمة الإنترنت، إن الاتصال بالإنترنت انقطع في معظم أنحاء العراق، وأن تطبيقات التواصل الاجتماعي والمراسلة محجوبة وسط الاضطرابات المتزايدة.
قام عراقيون في الخارج بحملات على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع مصورة وأخبار من داخل البلاد، باستخدام وسم، أو هاشتاج "أنقذوا الشعب العراقي" باللغة الإنجليزية.. لم ينضم أي حزب سياسي إلى الحملة حتى الآن.
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