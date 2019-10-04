رئيس وزراء العراق يطالب بمنحه صلاحية إجراء تعديلات وزارية

حث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، البرلمان على دعمه لإجراء تغييرات وزارية ودعا إلى الهدوء بعد ثلاثة أيام من الاضطرابات التي تهز البلاد.

وقال عبد المهدي، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، "نطالب مجلس النواب والقوى السياسة الالتزام الكامل بمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية استكمال تشكيلته الوزارية وإجراء تعديلات وزارية".

وأضاف رئيس الوزراء أنه لا يوجد "حل سحري" لمشكلات الحكم واستغلال السلطة المزمنة في العراق لكنه تعهد بمحاولة إقرار قانون يمنح الأسر الفقيرة راتبا أساسيا.

وقال، في هذا الإطار "لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة".

جاءت تصريحاته بينما تخرج منذ أيام، في مدن عراقية عدة، احتجاجات مطلبية تدعو إلى تحسين الخدمات العامة وإيجاد حل لبطالة الشباب.

وقال عبد المهدي للمتظاهرين "صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ومطالبكم بمحاربة الفساد والإصلاح الشامل هي مطالب محقة". لكنه طالب بإعادة "الحياة إلى طبيعتها في مختلف المحافظات واحترام سلطة القانون".

وكان عبد المهدي أعلن يوم الأربعاء حظر تجول في بغداد حتى إشعار آخر بعد يومين من الاحتجاجات التي تعم البلاد.

وأفادت مصادر الشرطة بأن الحكومة فرضت في وقت سابق حظر التجول في ثلاث مدن بجنوب العراق في حين حاول محتجون اقتحام مطار بغداد.