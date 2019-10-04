فروع جديد لـOCP في الهند والمكسيك

حصل المكتب الشريف للفوسفاط على إذن الحكومة الذي يخوّله تفعيل قرارين لإحداث فرعين تابعين له في كل من دولتي المكسيك والهند.

ونص القرار الأول على الترخيص للمكتب لإحداث شركة تابعة بالمكسيك، وذلك بهدف تعزيز وجود المكتب في أسواق أمريكا الوسطى، وضمان حضوره على طول سلسلة الإنتاج، وصولا إلى المستهلك النهائي لمنتَجاته.

ويقدر رقم المعاملات المتوقع لهذا الفرع بقرابة 18 مليون دولار بحلول 2023، فيما يتعلق القرار الثاني بإحداث شركة تابعة للمكتب في الهند، سيكون مقرها بمدينة مومباي، ويقدر رقم المعاملات التوقع لهذا الفرع بقرابة 35 مليون دولار في أفق العام 2023.