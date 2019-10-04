اللد: وقفة شبابية احتجاجا على العنف والجريمة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شارك عدد من أبناء الشبيبة في مدينة اللد بوقفة احتجاجية ضد العنف والجريمة مساء اليوم، الخميس.

ورفع المشاركون لافتات كتبت عليها شعارات منددة بالعنف وجرائم القتل وأخرى داعية للتسامح والمحبة.

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وقال عضو المجلس البلدي ومسؤول ملف التربية والتعليم العربي باللد، عبد الكريم زبارقة، إنه "علينا أن نرفع صوتنا ونصرخ ضد العنف. لا يمكن أن نكون مكتوفي الأيدي وغير مبالين مثلما كنا في سنوات سابقة، من اليوم نصرخ حتى ينتهي العنف".

يذكر أن الوقفة جاءت احتجاجا على العنف وجرائم القتل في المجتمع العربي والتي سقط فيها 72 لغاية اليوم، وتلبية لدعوة لجنة المتابعة العليا التي أعلنت الإضراب الشامل في البلدات العربية وتظاهرات على المفترقات، أمس.