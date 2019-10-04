دعوات لوقفات احتجاجية ضد العنف والجريمة اليوم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظم في مفارق عدد من البلدات العربية وقفات احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، تلبية لقرار لجنة المتابعة العليا ومبادرات من حراكات شبابية، بعد صلاة الجمعة، اليوم.

وتحمل هذه الوقفات عناوين "مكملين" و"الجمعة نغضب لأنفسنا"، و"مداخل البلدات هي مخارج الأزمات".

وأطلقت حراكات شبابية دعوات لتظاهرات في مختلف البلدات العربية بعد ظهر اليوم، الجمعة، احتجاجا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، بهدف تواصل الاحتجاج والحراك الشعبي للضغط على السلطات باجتثاث العنف والجريمة من البلدات العربية.

وتنظم الوقفات الاحتجاجية في مداخل الناصرة ومجد الكروم وشعب وأم الفحم والبعنة وعبلين ودير حنا وسخنين والطيبة، وكفر كنا وطمرة وشفاعمرو ونحف، وغيرها.