النقب: اتهام معلمة بـ"التحريض على الإرهاب"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في بئر السبع، لائحة اتهام ضد معلمة تبلغ من العمر 28 عاما من قرية اللقية في النقب، أمس الخميس.

ويستدل من لائحة الاتهام أن المعلمة نشرت على صفحة تابعة لها شبكة التواصل الاجتماعي "عبارات تحريضية وداعمة لمنظمة إرهابية".

وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه "تم نشر هذه العبارات على مدار فترة طويلة اعتبارا من عام 2014، على خلفية عمليات وقعت ضد إسرائيليين".

وذُكر كذلك أن "المتهمة عملت معلمة في المدرسة الثانوية بقرية اللقية، وكانت تنشر صورا من مواقع عمليات الطعن مع عبارات تحريض ضد اليهود، ونشرت ذات مرة صورة شخص ملثم من حماس وكتبت ”أبو عبيدة: القدس كانت شرارة معركة العصف المأكول وهي ستكون شرارة معركة التحرير” إلى جانب عبارات تحريضية أخرى".