القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 3 أشخاص في حادث طرق ذاتي وقع على شارع رقم 40 قرب مدينة بئر السبع بمنطقة النقب، جنوبي البلاد، فجر اليوم الجمعة. وبحسب المعلومات المتوفرة، اصطدمت سيارة خصوصية بجدار بجانب الشارع، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص وصفت جراحهم بأنها بين المتوسطة والطفيفة. وقدمت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان العلاجات الأولية للمصابين وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لاستكمال العلاج. هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النقب: 3 إصابات في حادث طرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.