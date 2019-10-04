قوات الأمن العراقية تطلق النار على المتظاهرين في بغداد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطقت قوات الأمن العراقية، صباح الجمعة، النار على عشرات المتظاهرين في العاصمة بغداد.

وكانت احتجاجات واسعة قد اندلعت الثلاثاء 1 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في مختلف المحافظات والمدن العراقية، للمطالبة بالإصلاح وخروج إيران ومليشياتها من العراق، وتغيير النظام وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية لحين إجراء الانتخابات التشريعية.

وبدأت القوات الأمنية العراقية، فجر الأربعاء، بالانتشار المكثف في شوارع بغداد وعزلها عن باقي مدن العراق.

وسجلت حصيلة ضحايا الاحتجاجات التي يشهدها العراق، حتى الخميس، 27 قتيلا وإصابة العشرات، بحسب ما نقلته "رويترز" عن الشرطة ومسعفين.