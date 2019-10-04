قبرص: عمليات التنقيب عن الغاز من جانب تركيا انتهاك فاضح للقانون الدولي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت قبرص، الجمعة، إن الإجراء التركي بإرسال سفن حفر إلى منطقة تابعة لنيقوسيا لاستكشاف الغاز في البحر المتوسط، يعد "تصعيدا حادا" وانتهاكا للسيادة القبرصية والقانون الدولي.

وأرسلت تركيا سفينة تنقيب عن النفط والغاز إلى المياه قبالة جنوب قبرص، حيث منحت السلطات القبرصية اليونانية بالفعل حقوق استكشاف لشركات إيطالية وفرنسية.

في بيان شديد اللهجة، اتهمت الرئاسة القبرصية تركيا بـ"تكتيكات البلطجة لعصر مضى منذ فترة طويلة"، ودعت تركيا إلى سحب سفنها من المنطقة.

وأوضحت أن هذا الابتزاز الجديد هو نموذج لتحدي تركيا النداءات المتكررة للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لوقف أنشطتها غير القانونية.