شكرا لقرائتكم عبد المهدي: سنعمل على تلبية المطالب لكن لا حلول سحرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - مع ارتفاع عدد قتلى التظاهرات في العراق إلى واحد وثلاثين قتيلا ، وعد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بأن يعمل جاهدا لتلبية مطالب العراقيين محذرا من أنه لا توجد حلول سحرية.

عبد المهدي طالب مجلس النواب بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية داعيا العراقيين إلى عدم الالتفات إلى من سماهم دعاة اليأس والدعوات التي من شأنها إعادة العراق إلى الوراء.



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