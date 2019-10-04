شكرا لقرائتكم الاتحاد السعودي يقبل دعوة عبّاس حول اللعب في فلسطين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أنه قبل دعوة الرئيس الفلسطيني للعب المنتخب السعودي في فلسطين ، وأوضحت القيادة الفلسطينية أن عبور المنتخب السعودي الى فلسطين سيتم بالترتيب مع فيفا والأردن ، وأن حافلات ستنقل المنتخب السعودي من مطار عمان الى رام الله بترتيب خاص مع فيفا والأردن

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السعودي يقبل دعوة عبّاس حول اللعب في فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.