قتيل بإطلاق نار داخل إحدى محال بيع الإطارات في كفرشلان في الضنية ليلا

أعلن جهاز الطوارئ والاغاثة في ​الجمعية الطبية الاسلامية​ عن تعرض شاب بعد منتصف الليل، لحادثة ​إطلاق نار​ داخل إحدى محال بيع الإطارات على طريق عام كفرشلان في ​الضنية​، ما أدى الى إصابته بطلق ناري في الرأس ووفاته على الفور. وقد عمل الجهاز على نقل جثته إلى ​مستشفى طرابلس الحكومي​، بعد الكشف عليها من الأجهزة المختصة.

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