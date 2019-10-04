«تركي أل شيخ» يكشر عن أنيابه ويعلن «خطة الإنتقام» من المقاول الهارب «محمد علي»

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

في خطوة مفاجئة ، أعلن تركى آل شيخ مالك نادي الميريا الاسباني أنه سيقاضي الهارب محمد على مؤكدا أنه سيتقدم ببلاغ رسمي ضده في ظل إقامته في إسبانيا حيث يتواجد المصري الهارب للعمل على ترحيله لمصر.

وكتب تركي آل شيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك ": "يقولك فيه مقاول كان عاوز يعمل دور بطولة بس معرفش يشطبها، هو للأسف مصري وموجود في أسبانيا الأن، وبصفتي مالك لنادي في أسبانيا وحاصل على الإقامة فيها، ونظرا لتجاوزاته وطولة لسانه علي في إحدى المقاطع في اليوتيوب والفيسبوك، قررت أن اتخذ الإجراءات القانونية عند أكبر مكتب محاماة في أسبانيا .

وأضاف تركى أل شيخ :" يارب أكسب القضية، مين عارف ممكن يرحلوه لبلدو الأصلي ، مع أنه مش أصلي ، شكله ماشربش من نيلها".

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