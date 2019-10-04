اللقيس في مؤتمر "تحول الزراعة في لبنان": نؤمن ان الزراعة في لبنان حاجة وليست رفاهية

اشار وزير ​الزراعة​ ​حسن اللقيس​ الى اننا نتطلع الى الاستفادة من خبرات عالمية جديدة في الملف الزراعي، ونحن نشكر الخبراء الدوليين الذين يشاركوننا خبراتهم العلمية، اضاف "نشهد اليم اعتراف دولي بأهمية الزراعي في التنمية، ونحن سنستفيد من الدينامكية للوصول الى قطاع زراعي حديث ومتطور، بالتوازي مع تقديم خدمات ارشادية وزراعية، وسوف يساهم ذلك في ايجاد فرص عمل للشباب، و​لبنان​ لا تنقصه مساحات للزراعة.

وخلال ورشة عمل بعنوان "تحول الزراعة في لبنان – تحديات وفرص" في ​السراي الحكومي​، لفت اللقيس الى ان الزراعة تستفيد من الدعم المباشر بقيمة 60 مليون ​دولار​ سنويا، والمطلوب اليوم القرار السياسي لوضع الزراعة ضمن الرؤية الاساسية للدولة، وتطوير برامج الدعم الحالي للقطاع لتستفيد من اولويات المرحلة المقبلة، وتحديد السياسيات والاستثمارات المناسبة، والاستفادة من البرنامج الاستثمار الوطني و​مؤتمر سيدر​، وتحديد الخطوات اللازمة لتحديد ​الصادرات​ الزراعة والوصول الى اسواق جديدة.

وتابع اللقيس "نؤمن ان الزراعة في لبنان حاجة وليست رفاهية، ونريد لانبائنا واحفادنا ان يأكلوا خيرات ارضنا".