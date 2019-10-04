شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشه​، على أنّ "​محاربة الفساد​ ليست قصيدة زجليّة، تُطرب لسماعها المنابر والجماهير أو مواصلة توظيف المحاسيب والأزلام". وركّز في تعليق له على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّها "عمل تنفيذي كما يُطالب به "​حزب القوات اللبنانية​"، تلغي عقود موظّفي الرشوة الإنتخابيّة وتعيين الهيئات الناظمة في المؤسسات. كفى تضليلًا للناس فـ"غضب الناس آتٍ" لا محالة".

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كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشه: محاربة الفساد ليست قصيدة زجلية بل عمل تنفيذي وغضب الناس آت لا محالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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