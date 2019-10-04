إسحق: نريد إصلاحات فورية وموازنة إصلاحية منتجة لا صورية

شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب جوزيف إسحق، على "أنّنا نريد موازنةً تُعيد للناس ثقتهم بالدولة، لا تزيد عليهم أعباءً، ونريد موازنة تعزّز الشفافيّة والرقابة على مؤسّسات الدولة وإدارتها المنهوبة منذ عشرات السنوات".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، "أنّنا نريد موازنةً إصلاحيّةً منتجةً، لا موازنة إدارة أزمات، ونريد إصلاحات فوريّة قبل أيّ موازنة صوريّة".
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