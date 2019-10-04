تويني: لنا كل الثقة بقوة إقتصادنا ومقدرة اللبنانين على متابعة مسيرة النمو

اعتبر الوزير السابق ​نقولا تويني​ ، ان القول ان لبنان على وشك الإفلاس هو قول يدعو للإحباط وكلمة حق يراد بها باطل، مشيرا الى "ان الإستثمار هو محرك إقتصادي ولا نمو بدون إستثمار وهذه حقيقة علمية إقتصادية."

وشدّد تويني في حفل إفتتاح مركزه الجديد صيانة وميكانيك لشركة أومترا- إيفيكو في منطقة الدورة، على اننا نقوم بهذا الإستثماراليوم، لأن لنا كل الثقة بقوة ​الإقتصاد اللبناني​ ومقدرة اللبنانين على متابعة مسيرة النمو والتقدم مهما تعرضوا له من أزمات، وهم من دافعوا عن وحدة شعبهم وإنتصروا على الإنقسام والحرب الأهلية وكذلك إسترجعوا أرضهم ودحروا المعتدي.

واكد ان "لبنان مؤهل اليوم أن يصبح قاعدة تكنولوجية يصدّر علوم المعرفة من هندسة الكترونية الى الهندسة المعمارية الى صناعة ​الأدوية​ المعقدة والبتروكيماويات لبنان عليه ان يصدر القيمة المضافة التحويلية وليس العقول اللبنانية ناهيك عن الإكتشافات الغازية والبترولية التي ستمكن لبنان من دخول نادي منتجي ​الطاقة​ . فلبنان هو بلد العلم والثقافة وعلينا أن نستثمر هذه القوة الفكرية والعلمية الكامنة عند شعبنا.

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