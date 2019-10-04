هاشم: الوضع الإقتصادي والمالي الدقيق لا يعالج برمي التهم

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم على أن "الوضع الإقتصادي والمالي الدقيق والذي يلامس مرحلة الخطورة، لا يعالج برمي التهم والابتعاد عن تحمل المسؤولية"، مؤكدا أنه "لم يعد جائزا المماطلة وانتظار الخارج وما قد ياتينا به".
ولفت في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "ما وصلنا اليه يستحق حالة طوارئ إنقاذية سريعة وبمهلة زمنية محددة لنستطيع المواجهة والخروج من حدود الأزمة. هي ايام تنتظر المبادرة الوطنية ولا نرى ان هناك ما يستدعي التلكوء بتطبيق القوانين لمواكبة الخطة الانقاذية اذا توفرت الإرادة التي ما زالت في سبات فهل خطورة ما نعيش تستفز البعض وتحفز للانطلاق أم أن الأخطر آت".
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