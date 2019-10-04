المفتي عبدالله يستقبل الجنرال بيشوتا في دار الإفتاء الجعفري في صور

استقبل مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، في دار الإفتاء الجعفري في صور، قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال برونو بيشوتا الذي وجه دعوة للمفتي عبدالله للمشاركة في اللقاء الروحي الذي سوف يقام في مقر قيادة القطاع الغربي لليونيفيل في شمع برعاية رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ستيفانو دل كول، لتوجيه رسالة مهمة للعالم بأن المرجعيات الدينية في لبنان، والعلاقة مع اليونيفيل هي على مستوى عال وهي رسالة لتثبيت الأمن والاستقرار في هذه المنطقة من لبنان.
وقام الجنرال بيشويا بتسليم المفتي عبدالله درع تقدير من قيادة القطاع الغربي لليونيفيل يرمز للصداقة والتعاون بين لبنان وإيطاليا، وهي مصافحة بين علم لبنان وإيطاليا تحت راية الأمم المتحدة.
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