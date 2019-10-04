المفتي عبدالله يستقبل الجنرال بيشوتا في دار الإفتاء الجعفري في صور

استقبل مفتي صور وجبل عامل ​الشيخ حسن عبدالله​، في ​دار الإفتاء​ الجعفري في صور، قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال ​برونو بيشوتا​ الذي وجه دعوة للمفتي عبدالله للمشاركة في ​اللقاء الروحي​ الذي سوف يقام في مقر ​قيادة القطاع الغربي لليونيفيل​ في شمع برعاية رئيس بعثة ​اليونيفيل​ وقائدها العام ​اللواء​ ستيفانو دل كول، لتوجيه رسالة مهمة للعالم بأن المرجعيات الدينية في ​لبنان​، والعلاقة مع اليونيفيل هي على مستوى عال وهي رسالة لتثبيت ​الأمن​ والاستقرار في هذه المنطقة من لبنان.

وقام الجنرال بيشويا بتسليم المفتي عبدالله درع تقدير من قيادة القطاع الغربي لليونيفيل يرمز للصداقة والتعاون بين لبنان و​إيطاليا​، وهي مصافحة بين علم لبنان وإيطاليا تحت راية ​الأمم المتحدة​.