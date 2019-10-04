صحناوي: جعجع وجنبلاط يفتقدان للرؤية المستقبلية والقرار بالتيار الوطني مستقل مئة بالمئة

رأى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​نقولا صحناوي​، أنّ "الأمين اعلام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ يُشبه "Grendizer"، فهو قوّة عسكريّة ويهزم أعداءه"، لافتًا إلى أنّ "وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ​سليم جريصاتي​ لديه طريقة لتوضيح كم أنّ مواقفنا مدعومة من النصوص القانونيّة، عند كلّ هجوم علينا".

وركّز في حديث تلفزيوني، على أنّ "​التيار الوطني الحر​" نَبَع من روح الاستقلاليّة والسيادة، أي أنّنا لا نريد أن يضغى أحد على البلد أو يسيطر عليه. ومعظم الأحزاب قرارها ليس مستقلًّا مئة بالمئة في نهاية المطاف، أمّا بـ"التيار الوطني" فالقرار مستقل مئة بالمئة". وأوضح أنّ "الخطأ الّذي أجده لدى "التيارط أو رئيسه وزير الخارجية ​جبران باسيل​، هو الإصرار على القيام بأمور بشكل صحيح تمامًا، لكن أحيانًا إذا قرّرنا القيام بذلك لا يحصل شيء".

وبيّن صحناوي أنّ "​تيار المستقبل​" هو تيار معتدل وصمد أمام موجة تطرّف وبقي معتدلًا"، مبيّنًا أنّ "الهدف من كتاب "​الإبراء المستحيل​" ليس حبس مسؤولين بـ"المستقبل"، بل أن نعرف أين كان الخطأ". وشدّد على أنّ "رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ استئنائي، رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ محنّك، السيد نصرالله صلب، رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ يفتقد للرؤية المستقبليّة، رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" ​وليد جنبلاط​ متقلّب ويفتقد أيضًا للرؤية المستقبليّة، ورئيس "حزب الكتائب اللبنانية" ​سامي الجميل​ شعبوي".

ونوّه إلى أنّ "هناك سياسيّون يجب أن يتقاعدوا ويعطوا مكانهم للجيل الجديد، وأحدهم موجود في الجبل".