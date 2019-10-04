حوري: هناك تقصير ودلع من البعض ولا خيار أمامنا سوى رص الصفوف وتغليب المصلحة العامة

أكّد مستشار رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، النائب السابق ​عمار حوري​، أنّ "كلّ أوجه المشاكل الّتي نواجهها اليوم، مضمونها سياسي، والتعقيدات السياسيّة تنعكس سلبًا على الواقع الاقتصادي والمالي"، موضحًا أنّه "حين يتحدّث الحريري عن مزيد من التنسيق بين الوزارات، فذلك يعني أن نؤمّن بيئةً سياسيّةً إيجابيّةً تستطيع أن تساعد على لحلّ الأزمات".

وركّز في حديث إذاعي، على أنّ "هناك مشاكل وتقصير من البعض، لكن لا خيار أمامنا إلّا رصّ الصفوف وتغليب المصلحة العامة الوطنية"، لافتًا إلى أنّ "استمرار البعض بهذا النمط يأخذنا إلى الحد الفاصل"، مشدّدًا على أنّ "الدلع الّذي يمارسه البعض، ومحاولة التذاكي لا مجال لها بعد الآن. لا بدّ من الخروج من المنطقة الرماديّة بال​سياسة​ والذهاب إلى مواقف واضحة".

وبيّن حوري أنّ "حرية الكلمة مقدّسة وخارج أيّ استهداف، ومعركة الحريات دائمًا تنتهي لمصلحة الإعلام والحرية. ولم يحاول أحد في السابق أن يقتصّ من الإعلام والحريات إلّا ودفع أثمانًا باهظة".

وأشار إلى أنّ "هناك اجتهادًا يقول بالإسراع في إنجاز ​الموازنة​ ضمن المهلة الدستورية، وإرسال الإصلاحات بشكل منفصل، واجتهاد آخر يؤكّد ضرورة أنّ تكون الموازنة مقرونة بالإصلاحات. وقد أُحيل هذا الملف إلى لجنة الإصلاحات لبحثه بشكل عميق والبتّ به".