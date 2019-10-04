سلطات روسيا ستطلق مفاعلين نوويين لأقوى كاسحة جليد في العالم

كشف مسؤول في منظمة الطاقة النووية الروسية (روساتوم) لوكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّ "وحدة الطاقة في سفينة "أركتيكا" بدأت العمل بعد إطلاق مفاعلَين نوويَّين فيها".
ولفت إلى أنّ "المفاعلين سيخضعان للاختبارات اللازمة، من ثمّ يبدأ اختبار القدرة الحركيّة لسفينة "أركتيكا".
وتُعدّ سفينة "أركتيكا" أقوى كاسحة جليد تعمل بالطاقة النووية في العالم. ويبلغ طولها 173.3 مترًا بينما يبلغ عرضها 34 مترًا. بإمكان السفينة شقّ الطريق وسط الكتلة الجليديّة الّتي يبلغ سمكها 3 أمتار. وتمّت صناعتها في مصنع بناء السفن بمدينة بطرسبورغ الروسية، على أن يتمّ تدشينها في عام 2020.
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