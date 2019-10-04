ريابكوف: واشنطن لا تبدي استعدادا لتشكيل قوام مجلس الأعمال الروسي- الأميركي

أكّد نائب وزير ​الخارجية الروسية​، ​سيرغي ريابكوف​، أنّ "​الولايات المتحدة الأميركية​ لا تبدي حتّى الآن استعدادًا لتشكيل قوام وصيغة مجلس الأعمال الروسي- الأميركي"، لافتًا إلى أنّه "يمكن عقد اجتماع المجلس خلال وقت قريب في حال توفّرت الإرادة السياسيّة".

وكشف خلال زيارته إلى ​هافانا​، أنّ "دعوةً وُجّهت إلى نائب الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين لزيارة ​روسيا​، وسيتمّ بحث الموعد المحدّد لاحقًا".

وكان قد أعلن ريابكوف الإثنين الماضي، أنّ "​موسكو​ لا تستبعد اتخاذ تدابير جوابيّة على تأشيرات الدخول بعد إجراءات ​واشنطن​، لكن هذا ليس خيار روسيا، لأنّ الولايات المتحدة شنّت حرب التأشيرات".