ريابكوف: واشنطن لا تبدي استعدادا لتشكيل قوام مجلس الأعمال الروسي- الأميركي

أكّد نائب وزير الخارجية الروسية، سيرغي ريابكوف، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية لا تبدي حتّى الآن استعدادًا لتشكيل قوام وصيغة مجلس الأعمال الروسي- الأميركي"، لافتًا إلى أنّه "يمكن عقد اجتماع المجلس خلال وقت قريب في حال توفّرت الإرادة السياسيّة".
وكشف خلال زيارته إلى هافانا، أنّ "دعوةً وُجّهت إلى نائب الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي روبرت أوبراين لزيارة روسيا، وسيتمّ بحث الموعد المحدّد لاحقًا".
وكان قد أعلن ريابكوف الإثنين الماضي، أنّ "موسكو لا تستبعد اتخاذ تدابير جوابيّة على تأشيرات الدخول بعد إجراءات واشنطن، لكن هذا ليس خيار روسيا، لأنّ الولايات المتحدة شنّت حرب التأشيرات".
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