أعلن رئيس ​كوستاريكا​ ​كارلوس ألفارادو​، أنّ "بسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان الّتي لحظها تقرير المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشال باشليه، فإنّ نظام ​فنزويلا​ ليس مرشّحًا مناسبًا ل​مجلس حقوق الإنسان​، وكوستاريكا مرشّحة كبديل". وحتّى الآن، تقدّمت ​البرازيل​ وفنزويلا فقط بترشيحهما للانتخابات الّتي ستجرى في منتصف تشرين الأول. وكان قد أكّد الأمين العام لمنظمة الدول الأميركية لويس ألماغرو، "دعمه الكامل لترشيح كوستاريكا"، لافتًا إلى أنّه "سيكون من غير المقبول أن يشغل الّذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم ضدّ الإنسانيّة، مقعدًا في مجلس حقوق الإنسان".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس كوستاريكا أعلن أن بلاده مرشحة لشغل مقعد بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدل فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.