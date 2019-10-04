مجموعة "hp" الأميركية ستلغي بين 7 و9 آلاف وظيفة خلال 3 سنوات

أعلنت مجموعة "هوليت-باكارد/ Hewlett-Packard" الأميركية لإنتاج الحواسيب والطابعات، خطّةً واسعةً لإصلاحها، ستؤدّي إلى إلغاء عدد من الوظائف قد يصل إلى تسعة آلاف، لتصبح شركة أقرب إلى القطاع الرقمي وموجهة للخدمات.

ولفتت "اتش بي- hp" في بيان، إلى أنّ "الوظائف البالغ عددها بين سبعة آلاف وتسعة آلاف في جميع أنحاء العالم ستُلغى على مدى ثلاثة أعوام، في إجراء يشمل تسريح موظفين وتقاعد طوعي لآخرين".

ويُفترَض أن تَسمح خطة إعادة هيكلة المجموعة الّتي قدّمها رئيس مجلس إدارتها الجديد انريكي لوريس، قبل أن يتولّى مهامه في الأول من تشرين الثاني، لـ"اتش بي" بالتكيّف مع العادات الاستهلاكيّة الجديدة لزبائنها، خصوصًا في مجال عبوات الحبر الّتي كانت تدرّ أموالًا طائلة على المجموعة في الماضي. وتُقدَّر كلفة هذه الخطة بنحو مليار دولار.

يُذكر أنّ "اتش بي" وُلدت في عام 2015 من انقسام "هيوليت باكارد" الّتي تعدّ الجد الأكبر لمجموعات التكنولوجيا في ​كاليفورنيا​، وكانت الأولى بين المجموعات الّتي تأسست في هذا القطاع في كراج على يد بيل هيوليت وديف باكارد في عام 1939.

والشركة الأُخرى الّتي وُلدت من انقسام المجموعة هي "اتش بي انتربرايز" المتخصّصة بالخوادم وأجهزة تخزين البيانات المخصّصة للشركات.