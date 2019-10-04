وزير خارجية اليابان: اتفاق التجارة مع أميركا يدخل حيز التنفيذ بكانون الثاني

أعلن وزير الخارجية اليابانية توشيميتسو موتيجي، في حديث إلى صحيفة "نيكي" اليابانية، أنّ "اليابان والولايات المتحدة الأميركية تعتزمان تفعيل الاتفاق التجاري الّذي توصّلتا إليه في الآونة الأخيرة، اعتبارًا من كانون الثاني المقبل"، مبيّنًا أنّ "الولايات المتحدة تريد أن يدخل الاتفاق التجاري حيّز التنفيذ في أول كانون الثاني 2020، وليس لدينا اعتراضا على ذلك".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، قد وقّعا الشهر الماضي اتفاقًا تجاريًّا محدودًا، يخفّض الرسوم الجمركيّة على السلع الزراعيّة الأميركيّة ومعدّات الآلات اليابانيّة وغيرها من المنتجات، ويحول في الوقت نفسه دون خطر التهديد بزيادة الرسوم على السيارات الأميركيّة.
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