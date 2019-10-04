ترؤس الرئيس اجتماع "الأعلى للقوات المسلحة" وذكرى أكتوبر.. أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة اليوم الجمعة نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار احتفالات الدولة بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة، حيث ترأس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مقدما التهنئة للشعب المصري على هذه الذكرى العطرة، كما وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، ووضع إكليلا آخر على قبري الرئيسين الراحلين جمال عبد الناصر وأنور السادات.

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدم المجلس التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بذكرى انتصارات أكتوبر.

وذكرت الصحف أن الاجتماع ناقش عددًا من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي على جميع الاتجاهات الاستراتيجية وكذلك مكافحة الإرهاب بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة .

وذكرت الصحف أن الرئيس السيسي وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة نصر، حيث عزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. وكان في استقبال الرئيس السيسي، الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كما وضع الرئيس إكليلا من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة وصافح عددا من أفراد أسرته، كما صافح الرئيس السيسي عددًا من قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة ، ثم توجه إلى قبر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حيث وضع عليه اكليلا من الزهور وقرأ الفاتحة على روحه الطاهرة .

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس السيسي تلقى عددا من برقيات التهاني بمناسبة الذكرى 46 لانتصارات أكتوبر، حيث بعث الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصار السادس من أكتوبر 1973.

ونقلت الصحيفة عن عبد العال القول إنه "يوم مشهود أن تتحرر أرضنا بأيدي رجال قواتنا المسلحة الباسلة درع الوطن وسيفه من أيدي الاحتلال بعد أن أقسم كل فرد منهم وآمن أن الوديعة التي استأمنهم الشعب عليها هي الحفاظ على الأرض والعرض وأن إعلام مصر ستظل عالية ترفرف على كل شبر من ترابها".

وأضافت الصحيفة أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بعث برقية تهنئه للرئيس السيسي، اكد خلالها أن "هذه المناسبة المجيدة ستظل مبعث فخر واعتزاز للشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن إيمانا ويقينا بأنهم أصحاب الحق ليصنعوا أروع ملاحم البطولة والفداء ويتوجوا كفاح شعب مصر العظيم بإعلاء شموخه وإرادته والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه".

وفي شأن آخر، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن وزير الداخلية اللواء محمود توفيق عقد اجتماعا بمساعدي الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بالوزارة، وتواصل الوزير مع مديري الأمن على مستوى الجمهورية عبر منظومة (فيديو كونفرانس)؛ لمتابعة تنفيذ استراتيجية العمل الامنى واستعراض المهام والأهداف الحالية المرتقبة .

ونقلت الصحيفة عن الوزير شكره لرجال الشرطة على النجاحات الأمنية التي تحققت وأداء رسالتهم في حماية أمن واستقرار الوطن، مؤكدا أن ما لمسه من جد ومثابرة في أداء الواجب يؤكد وعي وإدراك رجال الشرطة؛ بما تفرضه المرحلة من تحديات.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الوزير استعرض الأبعاد المختلفة للوضع الأمني، مشددا على أهمية استمرار وتفاعل الخطط الأمنية مع ما تفرضه الاعتبارات الداخلية وتفاعلها مع الوضع الإقليمي بالمنطقة، مشيرا إلى أنه بالرغم من النجاحات الأمنية التي تحققت إلا أن خطر التنظيمات الإرهابية مازال قائما رغم تلقيها عدة ضربات استباقية موجعة.

وفي الشأن الاقتصادي، أبرزت الصحف إعلان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي موافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير على اعتماد توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1884 لسنة 2019 والمنعقدة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 بشأن إعادة دراسة ومراجعة تسعير الغاز لكل نشاط صناعي من الأنشطة الصناعية المختلفة في إطار المتغيرات الاقتصادية والبيئية والسياسية والاجتماعية داخل السوق المحلية طبقا لأحكام قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

ونقلت الصحيفة عن مدبولي قوله إن مجلس الوزراء وافق على أسعار الغاز التي انتهت إليها اللجنة الوزارية، بحيث يكون 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والبورسلين.

بدورها،نقلت صحيفة (الأخبار) عن مدبولي تأكيده أن الاقتصاد المصري أبدى صلابة خلال الفترة الماضية في ظل التحديات العالمية التي تواجه كافة الاقتصاديات العالمية؛ مما منح الثقة للاستثمارات المحلية والأجنبية للتوسع خلال المرحلة المقبلة في مصر.

وأضافت الصحيفة أن مدبولي أكد - خلال مؤتمر صحفي أمس - حرص الحكومة على تشجيع القطاع الخاص المحلى والأجنبي خاصة مع تعدد المجالات ونسب النمو الاقتصادي التي تعد من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم وارتفاع عائدات الاستثمار.

اقتصاديا أيضا، نقلت صحيفة (الأهرام) عن محافظ البنك المركزي القول إنه جرى تغيير كبير في سياسات البنك خلال السنوات الماضية لإعادة الاستقرار للاقتصاد الوطني وحتى تتمكن الحكومة من تنفيذ خططها التنموية، لافتا إلى أنه تمت استعادة الثقة وبدأت الاستثمارات الأجنبية تتدفق بغزارة.

وأضافت أن محافظ البنك المركزي قال إن إجمالي الودائع بالبنوك بلغ نحو 4 تريليونات جنيه وان مجال توظيف هذه الودائع مازال غير مرض عند المقارنة بالدول الأخرى حيث لا يتجاوز 44% في الوقت الذي يصل فيه في ألمانيا إلى نحو 140%، وقال "نسعى لزيادة توظيف الودائع؛ بما يخدم الاقتصاد وأن الاحتياطى الأجنبي صعد لأعلى مستوى في تاريخه فوق 45.1 مليار دولار".

وفي سياق آخر، ذكرت صحيفة (الأهرام) أن اجتماع لوزراء المياه بمصر والسودان وإثيوبيا سيعقد اليوم على مدى يومين لإقرار مواضع الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي التي انتهى منها الخبراء المعنيون في اجتماعاتهم التي استمرت 4 أيام متواصلة بالسودان.

وأضافت الصحيفة أن اجتماعات المجموعة العلمية المستقلة المعنية بالدراسات الفنية للسد اختتمت أمس بعد بحث مقترحات الدول الثلاث حول قواعد ملئه وتشغيله.