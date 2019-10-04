اليوم.. قطع المياه عن 6 مناطق في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة انقطاع المياه عن مناطق "الدقي، والعجوزة، وميدان الجيزة ومتفرعاته، وكورنيش النيل بدءًا من كوبري الجيزة حتى كوبري 15 مايو، وشارع جامعة الدول العربية ومتفرعاته، وشارع السودان ومتفرعاته، اعتبارًا من الساعة 11 مساءً حتى 7 صباح الجمعة.
نوهت الشركة، في بيان الخميس، إلى ضعف المياه في حي بولاق الدكرور، نظرًا لحدوث كسر خط المياه الرئيسي قطر 600 مللي تقاطع شارعي البطل أحمد عبدالعزيز مع جامعة الدول العربية بالمهندسين.
أهابت الشركة بالمواطنين بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع، حيث توفر الشركة سيارات مياه نقية ويمكن طلبها بالاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.
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