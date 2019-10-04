متابعة / مقتل أربعة شرطيين في الاعتداء بمقر الشرطة في باريس

وكالات أربعة عناصر شرطة طعناً بالسكين اليوم الخميس 3 اكتوبر 2019 في اعتداء وقع داخل مقر شرطة باريس ونفذه موظف في المقر عمدت قوات الأمن الى قتله لاحقا، بحسب مصادر متطابقة. ويستطلع المحققون بالأخص احتمال وجود خلاف شخصي، وفق المصادر نفسها. ويعمل المنفذ الذي قتل في باحة المبنى، في مديرية الاستخبارات في المقر. ووقع الاعتداء بعد الظهر داخل هذا المركز الرئيسي للشرطة الواقع في قلب المركز التاريخي للعاصمة قرب كاتدرائية نوتردام.

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