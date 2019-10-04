الكويت تدعو رعاياها لعدم السفر إلى العراق في الوقت الحالي

دعا مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، مساء الخميس، المواطنين الكويتيين، الذين ينوون السفر إلى العراق، لعدم السفر في الوقت الراهن بسبب الاضطرابات والمظاهرات التي تشهدها مدن عراقية عدة.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، طلب المصدر من الكويتيين الموجودين حاليا هناك ضرورة مغادرة البلاد بالسرعة الممكنة وإلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التجمعات والمظاهرات واتباع تعليمات السلطات المحلية حتى يتيسر موعد المغادرة.
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واتخذت البحرين خطوة مماثلة بدعوة رعاياها لعدم السفر إلى العراق وطالبت الموجودين منهم هناك بالعودة سريعا.
كان المتحدث باسم عضو مجلس مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، أفاد يوم الخميس، بمقتل 25 شخصا بينهم عنصران من قوات الأمن، وإصابة 1484 شخصا بينهم 401 من رجال الأمن، خلال الاحتجاجات في محافظات عراقية عدة.
وتجتاح البلاد حاليا مظاهرات احتجاجية غاضبة للمطالبة بمحاربة الفساد وحل أزمة البطالة وتحسين الخدمات العامة.
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