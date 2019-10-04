بني ملال.. عشريني يعتدي على خضار “بالماء القاطع” داخل سوق أسبوعي

تعرض أحد تجار الخضر بسوق بني عياط نواحي بني ملال، أمس الخميس، لاعتداء خطير، من طرف عشريني قام برش بـ”الماء القاطع”.

وحسب مصادر محلية، فإن خلاف بين الطرفين خلال الصباح الباكر، تطور إلى هجوم خطير استعمل فيه قنينة مليئة بمادة “الماء القاطع” حيث أصيب الضحية الذي يبلغ من العمر 35 سنة على مستوى وجهه.

وأضاف المصدر ذاته، أن الضحية تعرض إلى حروق خطيرة على مستوى الوجه واليدين، وتم نقله من طرف أحد المواطنين إلى للمركز الصحي المحلي، لتلقي الإسعافات الاولية.

هذا وفور علمها بالخبر، فتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي بني عياط، تحقيقا حول الحادث، في انتظار معرفة تفاصيل الحادث من الطرفين.