حالة الطقس: الجو صاف وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المتوقع أن يكون الطقس اليوم، الجمعة، صافيا، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، وتكون أعلى بقليل من المعدلات السنوية لهذا الموسم.

درجات الحرارة المتوقعة لنهار اليوم والليلة تكون كالتالي: جنوبي الجولان السوري المحتل 29 – 16، الخالصة (كريات شمونه) 32 – 17، صفد 27 – 15، طبرية 35 – 20، الناصرة 31 – 19، حيفا 29 – 20، يافا 29 – 20، القدس المحتلة 29 – 17، عسقلان 28 – 20، عين جدي (البحر الميت) 34 – 27، بئر السبع 32 – 17، أم رشرش (إيلات) 36 – 24.

ويوم غد، السبت، يتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا حتى صافيا، ولا يطرأ تغيير ملحوظ على درجات الحرارة، وتكون الرياح خفيفة حتى معتدلة السرعة ما بين جنوبية غربية حتى شمالية غربية.

أما الأحد، فمن المتوقع أن يكون الجو غائما جزئيا حتى صافيا، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة.