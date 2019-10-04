لوحة ' قردة' تباع بـ 12 مليون دولار (صورة)

وأضافت دار المزادات أن لوحة "البرلمان المتخلف" (ديفولفد بارلمنت) التي يجلس فيها قردة الشمبانزي مكان السياسيين في مجلس العموم البريطاني دخلت المزاد وسعرها يقدر بما يتراوح بين 1.5 ومليوني جنيه استرليني.

لكن خلال عملية المزايدة التي استمرت نحو 13 دقيقة تصاعد سعرها ليصل إلى 8.5 مليون جنيه استرليني وبإضافة الرسوم بلغ السعر النهائي 987950 جنيه استرليني (12.2 مليون دولار).

وكتب بانكسي على حسابه على انستجرام قائلا "سعر قياسي للوحة لبانكسي في مزاد الليلة. من العار أني لم أعد أمتلكها" ورافق ذلك نشره لتعليق من الناقد الفني روبرت هيوز عن قيمة الأعمال الفنية.

ويقول هيوز في ذلك التعليق "... سعر العمل الفني هو الآن جزء من وظيفته، عمله الجديد هو أن يقبع على الجدار ويعلو ثمنه. بدلا من أن يكون ملكية عامة للبشرية مثل الكتاب... يصبح الفن ملكية خاصة لشخص يمكنه تحمل كلفته".

وعلى الرغم من أن لوحة البرلمان المتخلف التي يبلغ طولها أربعة أمتار رسمت في 2009 إلا أن الكثير من المعلقين ربطوا بينها وبين المشهد السياسي اليوم خاصة المساجلات الساخنة في مجلس العموم بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبانكسي فنان بريطاني مولود في مدينة بريستول ويبقي هويته الحقيقية سرا ويعرف عنه رسوم الجرافيتي التي تعبر عن قضايا اجتماعية أو سياسية بمدن في شتى أنحاء العالم.