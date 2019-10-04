البحرين تطلب من رعاياها مغادرة العراق 'فورا'

دعت وزارة خارجية مملكة البحرين، الخميس، رعاياها في العراق إلى مغادرته فورا، نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
كما دعا البيان المواطنين المتواجدين في العراق إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الاضطرابات والتجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية المختصة.
وأفاد مراسلنا، الخميس، بارتفاع حصيلة القتلى والجرحى في البلاد، سقطوا خلال التظاهرات التي خرجت رفضا للفساد واحتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية.
وأقرت السلطات العراقية سلسلة إجراءات أمنية، قالت إنها للمحافظة على النظام العام والأمن الداخلي والعام، وفق تعبيرها. وأوضحت الحكومة أن هذه الإجراءات اعتمدت بغرض حماية المتظاهرين "من بعض المندسين".
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