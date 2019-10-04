عبد المهدي: سنقدم مشروع منح راتبا لكل عائلة لا تملك دخلا كافيا

اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، انه سيقدم مشروع منح راتبا لكل عائلة لا تملك دخلا كافيا.

وقال في كلمة له "اننا اليوم بين خيار الدولة واللا دولة ونريد بناء الدولة"، مبينا "خضنا تجارب كثيرة واخطئنا واصبنا الى ان وصلنا الى هذا النظام الديمقراطي".

وشدد على "عدم السماح لدعاة الياس ان يتغلب على الشعب، ونريد ان نخدم ونعمل باخلاص"، لافتا الى "اننا لدينا مشروع سنقدمه الى مجلس الوزراء منح راتب لكل عائلة ليس لها دخل كاف".

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وتابع "لن نعد وعود فارغة او حلول ترقيعية،ويجب اعادة الحياة الى طبيعتها بالمحافظات واحترام سلطة القانون"، موضحا ان "الإجراءات الامنية بما فيها الحظر هي اجراءات صعبة".

وأكد "اننا نؤمن بسياسة توفير البدائل السكنية قبل رفع التجاوزات وبدأنا بتوزيع أراض سكنية"، مؤكدا ان "التصعيد في التظاهر بات يؤدي الى خسائر بالأرواح".

ولفت الى ان "الضحايا في التظاهرات من القوات الامنية والمتظاهرين شهداء لهم حقوق وفقا للقوانين السارية"، مطالبا "البرلمان بمنح مجلس الوزراء صلاحية استكمال التشكيلة الوزارية".