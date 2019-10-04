اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، انه سيقدم مشروع منح راتبا لكل عائلة لا تملك دخلا كافيا.
وقال في كلمة له "اننا اليوم بين خيار الدولة واللا دولة ونريد بناء الدولة"، مبينا "خضنا تجارب كثيرة واخطئنا واصبنا الى ان وصلنا الى هذا النظام الديمقراطي".
وشدد على "عدم السماح لدعاة الياس ان يتغلب على الشعب، ونريد ان نخدم ونعمل باخلاص"، لافتا الى "اننا لدينا مشروع سنقدمه الى مجلس الوزراء منح راتب لكل عائلة ليس لها دخل كاف".
وتابع "لن نعد وعود فارغة او حلول ترقيعية،ويجب اعادة الحياة الى طبيعتها بالمحافظات واحترام سلطة القانون"، موضحا ان "الإجراءات الامنية بما فيها الحظر هي اجراءات صعبة".
وأكد "اننا نؤمن بسياسة توفير البدائل السكنية قبل رفع التجاوزات وبدأنا بتوزيع أراض سكنية"، مؤكدا ان "التصعيد في التظاهر بات يؤدي الى خسائر بالأرواح".
ولفت الى ان "الضحايا في التظاهرات من القوات الامنية والمتظاهرين شهداء لهم حقوق وفقا للقوانين السارية"، مطالبا "البرلمان بمنح مجلس الوزراء صلاحية استكمال التشكيلة الوزارية".
كانت هذه تفاصيل خبر عبد المهدي: سنقدم مشروع منح راتبا لكل عائلة لا تملك دخلا كافيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.