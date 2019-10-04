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ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات في العراق إلى 31 قتيلا و1188 مصابا

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اليمن العربي 0 تبليغ

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ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات في العراق إلى 31 قتيلا و1188 مصابا

الجمعة 4 أكتوبر 2019

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ارتفاع عدد ضحايا المظاهرات في العراق إلى 31 قتيلا و1188 مصابا

كتب

الخليج 365

ارتفع عدد ضحايا المظاهرات في عموم العراق إلى 31 قتيلا، والمصابين إلى 1188 شخصا.

 

وقال مصدر من مفوضية حقوق الإنسان في العراق: "ارتفع عدد الوفيات إلى 31 والإصابات إلى 1188، بين مدنيين ورجال أمن، في عموم العراق".

 

وأفيد في وقت سابق، بأن عدد الموقوفين الكلي 257 شخصا، والمفرج عنهم 209 آخرين.

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وتجددت التظاهرات بأعداد قليلة رغم حظر التجوال في بعض المناطق وسط بغداد.

 

وكانت السلطات العراقية قطعت خدمات الإنترنت أمس بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

 

وتشهد بغداد ومحافظات جنوبية أخرى، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

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