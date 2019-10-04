تركيا تغريم “فيسبوك” 282 ألف دولار

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات
قال مجلس حماية البيانات الشخصية الخميس إن السلطات التركية غرمت شركة فيسبوك 1.6 مليون ليرة (282 ألف دولار) لانتهاك قوانين حماية البيانات على نحو أثر على ما يقرب من 300 ألف مستخدم.
وتواجه الشركة دعوى قضائية في الولايات المتحدة رفعها مستخدمون يسعون لتحميلها مسؤولية السماح لأطراف ثالثة، منها شركة كمبردج أناليتيكا، بالدخول على بياناتهم.
وقال المجلس الخميس إنه قضى بتغريم فيسبوك بعد أن تأثر 280959 مستخدما تركيا باختراق بيانات شخصية كالاسم وتاريخ الميلاد والموقع وغيرها. ولم يوضح ما حدث لتلك البيانات.
وأضاف أنه أجرى فحصا للتحقق من اختراق البيانات بعدما لم تبلغه شركة فيسبوك بأخطاء في بعض التطبيقات.
وتابع أنه غرم فيسبوك 450 ألف ليرة إضافية لعدم إبلاغها السلطات والمجلس بانتهاك خصوصية البيانات ليبلغ إجمالي الغرامة 1.6 مليون ليرة.
يذكر أن المجلس قد غرم فيسبوك في السابق 1.65 مليون ليرة في واقعة انتهاك خصوصية أخرى.
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