«إعفاء تركي آل الشيخ» يتصدر «تويتر» في السعودية

الموجز

تصدر هاشتاج "إعفاء تركي آل الشيخ"، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، موقع تويتر في المملكة، صباح أمس الخميس.

وذلك بعد اعتراضات من نشطاء على فعاليات موسم الرياض التي تنظمها هيئة الترفيه، وحمل اسم "إعفاء تركي الشيخ"، في حين قام آل الشيخ بإعادة نشر بعض هذه التغريدات الواردة على هذا الوسم على صفحته الرسمية عبر "تويتر".

​وكان آل الشيخ قد نشر مقطع فيديو بأقل من دقيقة يقدم فيه موسم الرياض، وقال فيه: "الرياض عاصمتنا، والرياض في قلب كل سعودي وكل سعودية، الرياض أكبر مدينة موجودة في الشرق الأوسط، وموسم الرياض أكبر موسم في المملكة العربية السعودية وأكبر موسم شهدته المنطقة كلها".

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يأتي ذلك أيام من إطلاق أكبر موسم ترفيهي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يضم ألوانا كثيرة من الفعاليات العالمية.

ووجد الفيديو الترويجي لفعاليات "موسم الرياض"، قبولا واسعا، حيث أعلن من خلاله انطلاق الفعاليات في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، ويمتد حتى منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2019.