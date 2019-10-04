كنعان: المعالجة الجذرية لواقعنا المالي والاقتصادي مرتبطة باصلاحات كبيرة وسريعة

أكد عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​ "أنني اعتبر أن هناك عواصف كثيرة مرت على لبنان مالية ونقدي،ة ومررنا بالكثير من الازمات معروفة المصدر"، مشيراً الى انت "لبنان لا يعيش بجزيرة معزولة، بل نحن نعيش بعالم بلا حدود وبمحيط ينعكس علينا، ويكفي الأزمة السوري التي تنعكس عليما جراء ​النزوح​ وغيره".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح كنعان ان "هناك الكثير من التدخلات الخارجية، والعوامل الداخلية أيضا التي تؤثر في الوضع اللبناني كالإصلاح مثلا"، لافتاً الى أن "هناك عنصر خارجي مؤثر جدا، ومليون ونصف نازح يستهلكون ​البنى التحتية​، ولبنان لا يمكنه تحمل هذا الامر".

وأشار الى أنه "عاصفة مرت ولكن لم نذهب بعد الى عملية الإصلاح الفعلي"، معتبراً "اننا افضل من قبل، ولكن النقاشات بالامور الإقتصادية يجب ان تكون بمسؤولية"، مشدداً على ان "الأزمة موجودة لكن إمكانيات المعالجة موجودة أيضا، يجب ان نصور الموضوع كما هو".

ولفت الى أن "المعالجة الجذرية لواقعنا المالي والاقتصادي مرتبطة باصلاحات كبيرة وسريعة يجب ان تحصل تترافق مع خلق اجواء من الثقة من خلال قرارات وخطوات واضحة ما ينعكس ايجابا على تخفيض الفوائد واعادة الاستقرار لسعر ​الدولار​ بين السعر الرسمي وسعر السوق".