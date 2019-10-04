الحجيري: الحملات التي يتعرض لها الحريري سياسية ومشبوهة

اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب ​بكر الحجيري​، "ان العلاقة بين ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون ورئيس ​الحكومة​ سعد الحريري تسير في سياق إيجابي بعكس ما يشاع، فيما الحملات التي يتعرض لها الحريري سياسية ومشبوهة".

ولفت الحجيري في حديث اذاعي، الى "ان يجب ان نعترف بالازمة السياسية والاقتصادية في ظل الوضع المتفجر في المنطقة والذهاب الى معالجة هواجس اللبنانيين بشكل واقعي"، داعياَ "ان يجب التفريق بين مرحلتين، الأولى المتعلقة ب​الحرب اللبنانية​ وما خلفته من دمار، والمرحلة الثانية تقوم على ورشة إعادة إعمار لبنان التي قادها الرئيس الشهيد ​رفيق الحريري​، وكل كلام غير ذلك يعتبر استهدافاً للشهيد الحريري"، ورأى الحجيري حول الاداء و الاداري في ​الدولة​ ، ان كل وزير يخطئ في وزارته يجب ان يكون موضع مساءلة امام ​القضاء​، على ان تشمل المحاسبة الجميع، وفق الارقام، والبحث في مسألة الاثراء غير المشروع" سائلا ان "ألا يثير موظف في الدولة شبهات بامتلاكه مليار دولار في حسابه المصرفي؟ مشددا على "ان الوضع صعب وعلى الجميع التعاون لحله".