شهيّب بحث مع ممثلة اليونيسف ملف المستعان بهم

استقبل وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ممثلة منظمة اليونيسف في لبنان يوكي موكويو بحضور مدير عام التربية فادي يرق، مستشاريّ الوزير لينا البيطار وصلاح تقي الدين، نائب ممثلة منظمة اليونيسف في لبنان فوليت سبيك وارنري، ومسؤولة التربية والتعليم في اليونيسف كاتيا مارينو.
وبحث المجتمعون في توفير الاعتمادات لسداد مستحقات المعلمين المستعان بهم الذين لم يتقاضوا كامل حقوقهم عن العام الدراسي 2018-2019.
وأشار شهيب إلى أنّ "التأخير في صرف المستحقات يعود لعوامل خارجية متعلّقة بنقص التمويل"، مشددا على "ضرورة تأمين المبالغ المالية اللازمة لتسديد كامل المستحقات لجميع الأساتذة الذين قاموا بتدريس النازحين عن العام الماضي، باعتبار حق المعلم مقدس ويدخل في صميم انتظام انطلاق العام الدراسي الجديد".
من جهتها، أثنت موكويو على أولويات شهيب ودعته للمساهمة مع اليونيسف على حض الدول المانحة لسدّ الثغرات المالية ودعم القطاع التربوي في لبنان على نحو كامل وشامل.
وتم التوافق على صيغة لحل الأزمة، تضمن سداد مستحقات المستعان بهم في القريب العاجل. على أن يتم إطلاق إستراتيجية عمل جديدة تربط وزارة التربية باليونيسف لضمان عدم تكرار تلك الإستثناءات، لما لها من تأثيرات سلبية كثيرة عديدة على الأساتذة والتلامذة على حد سواء.
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