الجمهورية: 3 لوائح تتحضر لخوض غمار الانتخابات البلدية في الفاكهة- الجديدة

أفادت معلومات صحيفة "الجمهورية" بأنّ "ثلاث لوائح تتحضّر لخوض غمار ​الانتخابات البلدية​ في بلدة الفاكهة- الجديدة". ولفتت مصادر الصحيفة إلى أنّ "الأجواء إلى الآن إيجابيّة، ولم تَبرز بعد أي تحالفات".

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