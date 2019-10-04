أبو سليمان: لا مناطق محظورة على وزارة العمل وأقفلنا 138 مؤسسة ومحلا منذ انطلاق خطتنا

نفى وزير العمل ​كميل أبو سليمان​، "نفيًا قاطعًا ما نشره موقع إلكتروني نقلًا عن نائب حزبي بأنّني "أكلّف فرق التفتيش في مناطق لا تخضع للثنائي "​حزب الله​" و"​حركة أمل​"، وأنّ هذه الفرق لا تتوجّه إلى مؤسّسات قد تحمل مخالفات في هذه البيئة".

وأكّد في بيان، "أنّني أطلقت خطة ​وزارة العمل​ لتنظيم اليد العاملة غير اللبنانية خلال مؤتمر صحافي من مقر الوزارة في المشرفية في ​الضاحية الجنوبية​. كما تمّ إطلاق عمليّات التفتيش من ​الغبيري​"، مشدّدًا على أنّ "لا سقف لعملنا في وزارة العمل إلّا القانون، ولا مناطق محظورة على مفتّشي الوزارة الّذين رغم قلّة عددهم الّذي يقارب 25 مفتّشًا، إلّا أنّهم يزورون جميع الأقضية بعيدًا عن أيّ خلفيّات سياسيّة أو حزبيّة أو مذهبيّة أو مناطقيّة".

ولفت أبو سليمان إلى أنّ "وزارة العمل تُصدر بشكل منتظم تقارير عن حصيلة أعمال التفتيش، وتنشر عبر الوسائل الإعلامية كافّة، وهي تذكّر بدقة ووضوح المناطق الّتي يشملها الكشف". وبيّن "أنّنا قد كشفنا منذ تاريخ 10 تموز 2019 حتّى 3 تشرين الأول 2019 على 2771 مؤسسة ومحلًا، أقفلنا 138 منها، سطّرنا 2337 ​محضر ضبط​، ووجهنا 517 إنذارًا".

وذكر أنّ "في مناطق الوجود الكثيف للثنائي "حزب الله" و"حركة أمل"، كمحافظتي ​بعلبك​ - ​الهرمل​ و​النبطية​ والضاحية الجنوبية، فهذه حصيلة نتائج التفتيش فيها: 70 إقفالًا، 659 ضبطًا، و175 إنذارًا، بما فيها إقفال 30 محلًا في ​سوق الحميدية​ في الرحاب في الضاحية الجنوبية".