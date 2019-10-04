المالكي حذّر من حرف المظاهرات عن مسارها: للتعاون مع الأجهزة الأمنية

ركّز رئيس "ائتلاف دولة القانون" ​نوري المالكي​، على أنّ "من أجل حفظ سلميّة مظاهراتكم، ومن أجل تحقيق الأهداف المطلبيّة لكم ولأبناء الشعب العراقي كافّة، أوجه ندائي لكلّ الشباب المتظاهرين المخلصين الواعين، الّذين ينشدون الإصلاح وتحقيق المطالَب المشروعة".

ودعا في بيان، إلى "الحذر ممّن يريد الإساءة للحراك الاحتجاجي والتأثير عليه مِن خلال حرفه عن مساره"، داعيًا المتظاهرين إلى أن "يقوموا بدور المراقب الفاحص عن الّذين يثيرون الفتنة ويستهدفون المؤسسات ورجال الأمن وإرباك الأوضاع في البلاد".

وتوجّه المالكي إلى "الشباب العراقي الغيور"، بالقول: "حافظوا على احتجاجاتكم من خلال طرد الّذين يثيرون ​العنف​ وإرباك الأمن، وتعاونوا مع الأجهزة الأمنيّة الّتي وُجدت لحمايتكم وحماية حراككم المطلبي". ودعا ​الأجهزة الأمنية​ إلى "توفير الأجواء الملائمة للمحتجين والحفاظ على الأمن والاستقرار ومنع كلّ من يريد زرع الفتنة وزعزعة الأوضاع في البلاد".