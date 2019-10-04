ترمب يعيّن مبعوثًا خاصًا لصربيا وكوسوفو









اسماء السيد - واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخميس أنّه عيّن مبعوثًا خاصًّا لدعم المفاوضات بين صربيا وكوسوفو.

قال البيت الأبيض في بيان إنّ "الرئيس دونالد ترمب أعلن اليوم عزمه تعيين (..) ريتشارد غرينيل من كاليفورنيا، بصفة مبعوث الرئيس الخاصّ لمفاوضات السّلام بين صربيا وكوسوفو".

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ولا تزال العلاقات بين صربيا وإقليمها السّابق متوتّرة بعد عقدين على حرب كوسوفو، التي أدّت إلى انفصال بريشتينا، ومن ثمّ إعلانها الاستقلال. وترفض بلغراد الاعتراف بكوسوفو، ولا تزال تعتبرها إقليمها الجنوبي.

ستُضاف هذه المهمّة الجديدة إلى مهمّات غرينيل (53 عامًا) الذي يتولّى كذلك منصب سفير الولايات المتّحدة في ألمانيا منذ أبريل 2018.

شغل غرينيل منصب المتحدّث باسم البعثة الأميركيّة لدى الأمم المتّحدة إبّان ولاية جورج بوش الابن. وغرينيل المثلي والمؤيّد لترمب كان عمل في فريق حملة ميت رومني قبل انتخابات 2012.

