شكرا لقرائتكم خبر عن الثلاثاء.. "صناعة البرلمان" تتابع تنفيذ الجهات الحكومية لتوصياتها بدور الانعقاد الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة، اجتماعًا الإثنين المقبل لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادى الخامس، كما تعقد اللجنة اجتماعًا آخر يوم الثلاثاء المُقبل لمناقشة آثار تطبيق وتفعيل توصيات اللجنة فيما يخص الموضوعات التى ناقشتها خلال دور الانعقاد العادى الرابع من قبل الجهات الحكومية المعنية.

وكان المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، قد كشف عن أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس، لافتًا إلى أن اللجنة ستنظم سلسلة من الزيارات الميدانية، ستبدأها بزيارة مصنع الغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى للوقوف على ما آلت إليه من تطوير وتحديث والاستماع إلى عمال المصنع.

وأشار عامر، إلى أن اللجنة ستنظم عدة زيارات ميدانية إلى المناطق الصناعية الجديدة للاطلاع على ما يقوض عمل المستثمرين من معوقات، ومتابعة تنفيذ حزمة التشريعات التى خرجت لتشجيع الصناعة مثل تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، وقانون أملاك الدولة الخاصة الذى بموجبه آلة الولاية على الأراضى الصناعية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وقانون تفضيل المنتج المحلى فى التعاقدات الحكومية ومدى التزام الهيئات الحكومية بتطبيقه.

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وأضاف رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن اللجنة ستتابع خلال دور الانعقاد الخامس والأخير تنفيذ قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وشركة فوسفات مصر (ش.م.م) لاستغلال خام الفوسفات بمنطقة هضبة أبو طرطور بالصحراء الغربية.

بالإضافة إلى متابعة تنفيذ توصيات اللجنة فيما يخص الموضوعات التى ناقشتها خلال دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الأول ومدى تفعيلها من قبل الجهات والهيئات الحكومية المعنية.